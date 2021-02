Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar, Di Maria... Paredes annonce la couleur avant le choc face au Barça !

Publié le 15 février 2021 à 18h15 par D.M. mis à jour le 15 février 2021 à 18h16

Alors que le PSG défiera ce mardi le FC Barcelone en Ligue des champions, Leandro Paredes est revenu en conférence de presse sur les absences de Neymar et d’Angel Di Maria.

Nommé en janvier dernier à la tête du PSG, Mauricio Pochettino s’apprête à faire face à son premier grand défi. Son équipe défie le FC Barcelone ce mardi en huitième de finale aller de Ligue des champions. Un rendez-vous important pour le technicien qui devra composer sans Angel Di Maria et Neymar. Le premier souffre d’une lésion à la cuisse droite, tandis que le Brésilien s’est blessé à l'adducteur mercredi dernier lors de la rencontre de Coupe de France face à Caen. Alors qu’il se faisait un plaisir de retrouver le Camp Nou et son ancienne équipe, Neymar devra s'absenter des terrains pour une durée de quatre semaines et se retrouve incertain pour le match retour.

« Nous avons une très bonne équipe »