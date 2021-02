Foot - PSG

PSG : Mbappé, Neymar... Mauricio Pochettino prévient clairement le FC Barcelone !

Publié le 15 février 2021 à 19h30 par Dan Marciano

Présent en conférence ce lundi, Mauricio Pochettino s’est prononcé sur le match de Ligue des champions face au FC Barcelone ce mardi. Un match capital dans la saison du PSG.

Le PSG et le FC Barcelone ont souvent été liés ces dernières années. Sur le marché des transferts évidemment comme l’atteste le départ de Neymar à Paris en 2017 ou encore les rumeurs actuelles sur l’avenir de Lionel Messi. Mais les deux clubs se sont surtout affrontés sur le terrain sportif et notamment en Ligue des champions. L’épisode de la remontada reste encore dans toutes les têtes, plus de trois ans après ce match. Victorieux au match aller (4-0), le PSG dirigé alors par Unai Emery s’était écroulé au Camp Nou face au FC Barcelone (6-1). Un traumatisme qui servira de motivation ce mardi. La formation parisienne, dirigée par Mauricio Pochettino se rendra en Catalogne afin de défier le club blaugrana dans le cadre des huitièmes de finale de Ligue des champions. Un rendez-vous déjà capital pour le technicien argentin, arrivé en janvier dernier.

« C'est un objectif clair pour le PSG de remporter la Ligue des champions »

Ce mardi, le PSG défiera le FC Barcelone, qui revient en forme après un début de saison en demi-teinte. Une rencontre qui revêt d’une importance particulière comme l’a souligné l’entraîneur parisien en conférence de presse ce lundi : « C'est un match spécial pour nous, surtout 40 jours seulement après notre signature. C'est une date importante, un match important, on le sent partout au sein du club. C'est un objectif clair pour le PSG de remporter la Ligue des champions, on connaît l'importance de ce type de match ». Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devra se passer des services de Neymar et d’Angel Di Maria et compte sur Kylian Mbappé pour mener le PSG vers la victoire : « J'attends de lui ce que j'attends toujours des grands joueurs. Je suis très content de ses performances depuis mon arrivée. Chaque joueur doit avoir son rôle. Les absences de Di Maria et Neymar sont importantes pour l'équipe mais tout le monde est excité par ce match et les joueurs joueront de la meilleure manière possible pour le gagner. » Malgré ces absences importantes, le technicien argentin estime que son groupe est prêt à relever le défi proposé pat le FC Barcelone : « Bien sûr. L'équipe est toujours prête. Je ne connais pas un coach qui vous dira que son équipe n'est pas prête avant un match. On connaît les circonstances qui sont les nôtres mais nous serons prêts demain pour jouer du mieux possible . »

Le PSG se méfie du FC Barcelone