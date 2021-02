Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Mbappé, Neymar… Le projet légendaire du Qatar est possible !

Publié le 16 février 2021 à 19h30 par Bernard Colas mis à jour le 16 février 2021 à 19h41

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le FC Barcelone, Lionel Messi pourrait rapidement devenir la priorité du Paris Saint-Germain. Le club cherche dans le même temps à prolonger ses deux stars, Kylian Mbappé et Neymar, deux objectifs qui semblent difficilement conciliables sur le plan économique, mais le Qatar peut tout de même garder un léger espoir.

Jusqu’à quel point la crise économique engendrée par l’épidémie de Covid-19 viendra bouleverser le prochain mercato estival ? Tous les clubs sont aujourd’hui frappés de plein fouet par cette pandémie mondiale, mais cela n’empêche pas certains d’entre eux de se montrer très ambitieux, à l’instar du PSG. Habitués à frapper fort sur le marché des transferts, les Parisiens souhaitent aujourd’hui prolonger en priorité les contrats de ses deux stars, Kylian Mbappé et Neymar. Le club semble proche du but avec le Brésilien, mais la situation est radicalement différente avec le champion du monde tricolore, en plein doute pour son avenir alors que le Real Madrid rêve de mettre la main sur lui. Les discussions sont toujours en cours, et cela n’empêche pas le PSG d’être à l’affût d’un autre gros dossier : Lionel Messi. L’Argentin du FC Barcelone sera libre à l’issue de la saison et n’a toujours pas tranché pour son avenir. Désireux de partir l’été dernier, le sextuple Ballon d’Or veut connaître l’identité du prochain président blaugrana avant de prendre une décision, et le PSG ne se prive pas en attendant pour draguer publiquement l’attaquant de 33 ans. « Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près », confiait Leonardo en janvier dernier, quelques semaines après l’énorme appel du pied de Neymar en direction de son ancien coéquipier du Barça : « Ce que je désire le plus, c'est rejouer avec lui , avait-il expliqué au micro d’ ESPN après la victoire sur la pelouse de Manchester United. En profiter encore avec lui sur le terrain. Où je le ferais jouer ? N'importe où, ce n'est pas un problème, même à ma place ! Il faudrait essayer la saison prochaine . » Une question se pose néanmoins, le PSG peut-il financer l’arrivée de Lionel Messi tout en conservant Neymar et Kylian Mbappé dans son effectif ?

« Vu le tarif, Messi devra absolument faire des concessions »

À première vue, on aurait tendance à penser que non. Le contrat colossal perçu par Lionel Messi au FC Barcelone semble en effet incompatible avec les grosses pertes enregistrées par le PSG. Le quotidien El Mundo a révélé le 31 janvier dernier que le contrat actuel de l’Argentin prévoyait plus de 555M€ de revenus entre novembre 2017, date de sa dernière prolongation, et juin 2021. Dans le même temps, le PSG a déjà enregistré un déficit de 125.8M€ pour la saison 2019-2020 selon une étude de l’agence KMPG et prévoit plus de 200M€ de perte d’ici la fin de l’exercice actuel. « Dans les couloirs du PSG, la priorité reste la même : prolonger les contrats de Neymar et de Kylian Mbappé. Mais on dit aussi, que si Messi venait à être libre et décidait donc de quitter le FC Barcelone, le PSG se penchera sérieusement sur sa situation , expliquait en début d’année Julien Laurens, journaliste à ESPN . Mais le PSG ne peut pas se permettre d’avoir Messi, Neymar ET Mbappé à la pointe de son attaque l’année prochaine, d’un point de vue financier. Neymar pointe à 36M€ à l’année, Mbappé à 24M€ et Messi à 50M€ nets. Mais au PSG, on ne perd pas espoir et on estime que si Messi baissait son salaire, une opération de cette envergure et une attaque de cette puissance est tout à fait possible . » Une arrivée de Lionel Messi au PSG deviendrait alors réalisable si le joueur acceptait de faire des concessions, mais cette option pourrait finalement devenir une obligation dans le contexte actuel pour la star du FC Barcelone. En effet, le club culé ne peut pas non plus se permettre d’offrir un nouveau contrat colossal à son joueur, qui n’apparaît plus en position de force. « Vu le tarif, Messi devra absolument faire des concessions. Il doit comprendre que ce n’est plus lui le maître du jeu , analysait l’économiste Pierre Rondeau pour France Football le 9 février. Personne ne peut se le payer à ce tarif après la crise du Covid. C’est impossible. S’il veut continuer à jouer au football de haut niveau, il sera obligé d’écouter les propositions des clubs. D’autant qu’il ne faudra pas oublier la prime à la signature . »

