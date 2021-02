Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Real Madrid... Pochettino aurait déjà des grandes ambitions pour son avenir !

Publié le 16 février 2021 à 17h30 par Arthur Montagne

Nommé entraîneur du PSG en début d'année afin de remplacer Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino a retrouvé un club au sein duquel il avait évolué au début des années 2000. Et bien qu'il soit sous contrat jusqu'en juin 2022, le technicien argentin aurait déjà des grandes ambitions pour son avenir.

Après une première partie de saison poussive et des tensions en interne, Thomas Tuchel a été démis de ses fonctions en fin d'année dernière. Et le PSG n'a pas perdu de temps pour nommer le successeur de l'Allemand puisque au début du mois de janvier, Mauricio Pochettino s'est assis sur le banc parisien et s'est engagé jusqu'en 2022, avec le club de la capitale, avec une saison supplémentaire en option. Mais rapidement, le technicien argentin a été invité à évoquer son avenir. Et dans les colonnes de AS , certains de ses propos ont fait polémique : « C'était toujours mon objectif de pouvoir un jour jouer pour le Real Madrid et quand on ne réalise pas un rêve, vous dites: 'Eh bien, écoutez, un jour j'aimerais entraîner le Real Madrid' - après l'Espanyol. Et pourquoi pas un jour entraîner l'Argentine, parce que je suis né avec le drapeau argentin sur la poitrine. Ce sont les deux choses dans le football que je voudrais réaliser . » Dans la foulée, il avait mis les choses au clair au micro de RMC Sport . « Je vais expliquer pourquoi la phrase a été sortie du contexte. Je parlais de mon enfance et de la période quand j'étais joueur de foot. J'ai parlé de l'influence de Camacho qui a été un entraîneur qui m'a beaucoup influencé et qui m'a transmis cette culture Real Madrid. Car c'est une légende du club. Et qu'à cette époque j'aurais aimé jouer pour le Real. Et quand j'ai commencé comme entraîneur à l'Espanyol (en 2009), j'ai rêvé à un jour d'entrainer le Real ou la sélection argentine. Donc oui j'ai dit "J'ai rêvé d'entraîner le Real" mais ça ne doit pas être résumé dans un titre, car c'est négatif pour nous. Il faut écouter toute la réponse et la question », confiait-il avant de préciser que « tout le monde sait que pour moi c'est un rêve un jour d'entraîner la sélection comme j'avais déjà dit que c'était un rêve d'entraîner un jour le PSG pour l'amour des supporters qu'ils m'avaient donné comme joueur. Tout le monde a des rêves et personne ne sait si on peut y arriver. Pour l'instant je suis là, un jour peut-être à la tête de la sélection mais ça n'enlève pas mon plaisir d'être ici . »

Pochettino rêverait d'entraîner le Real... et Messi !