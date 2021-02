Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez a déjà tranché pour l’avenir de Zinedine Zidane !

Publié le 16 février 2021 à 16h00 par H.G.

Alors que le Real Madrid traverse une saison délicate pour l’instant, la direction du club de la capitale espagnole n’envisagerait pas de se séparer de son entraîneur à court terme pour autant.

Le moins que l’on puisse dire est que cette saison 2020/2021 n’est pas de tout repos pour Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid. Fréquemment dans l’oeil du cyclone en raison des mauvais résultats de son équipe et du jeu que celle-ci propose, le Français aurait déjà sauvé par deux fois son poste au cours de cet exercice. Actuellement en deuxième position du classement de la Liga à 5 unités du leader qu’est l’Atlético de Madrid (qui compte un match de moins), le club madrilène est déjà légèrement distancé dans le course au titre. Ainsi, tout indique que la saison du Real Madrid et l’avenir de Zinedine Zidane se joueront en Ligue des Champions, compétition au cours de laquelle les Merengue seront opposés à l’Atalanta en huitième de finale. Et visiblement, aucune décision ne sera prise avant l’issue de cette double confrontation…

Zinedine Zidane devrait rester jusqu’en fin de saison sauf cataclysme