Mercato - PSG : Un incroyable scénario imaginé pour l’arrivée de Messi !

Publié le 16 février 2021 à 19h10 par B.C.

Malgré son intérêt pour Lionel Messi, le PSG pourrait avoir beaucoup de mal à attirer l’attaquant du FC Barcelone, tout en conservant ses deux stars. Cependant, Daniel Riolo estime que le projet de Superligue européenne pourrait bouleverser ce dossier.

Libre à l’issue de la saison, Lionel Messi n’a pas encore décidé de quoi sera fait son avenir. L’attaquant argentin veut connaître l’identité du prochain président du FC Barcelone avant de faire son choix, mais en attendant, cela n’empêche pas le PSG de draguer ouvertement le sextuple Ballon d’Or en vue d’une arrivée l’été prochain. Leonardo a clairement annoncé que le club de la capitale se tenait prêt dans ce dossier, tandis que Neymar, Leandro Paredes ou encore Angel Di Maria ont fait savoir qu’ils désiraient voir leur ami signer au PSG. Au sein de l’état-major qatari, on rêve de mettre la main sur Lionel Messi, et la création d’un trio avec Kylian Mbappé et Neymar ravirait à coup sûr les propriétaires du PSG. Si ce scénario semble irréalisable sur le plan économique, Daniel Riolo estime qu’il est possible de contourner le fair-play financier, surtout si une Superligue européenne venait à se mettre en place comme cela est évoqué depuis plusieurs semaines.

« Essayer de réussir à avoir le trio Mbappé/Messi/Neymar, je sais que ça peut faire triper le PSG »