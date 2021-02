Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a clairement interpellé Leonardo pour Kylian Mbappé !

Publié le 17 février 2021 à 18h10 par T.M.

Depuis plusieurs semaines désormais, Leonardo travaille sur la prolongation de Kylian Mbappé. Et le directeur sportif du PSG aurait d’ailleurs reçu un message très clair de la part de son directeur sportif.

Héros du match entre le FC Barcelone et le PSG ce mardi, Kylian Mbappé a de nouveau été interrogé sur son avenir à l’issue de la rencontre. Et alors que tout le monde veut savoir ce qu’il fera la saison prochaine, le champion du monde français a encore entretenu le mystère, assurant qu’il était toujours en train de réfléchir. En ce moment, Mbappé se pose donc les bonnes questions avant de faire un choix à propos d’une prolongation avec le PSG ou d’un départ à l’étranger. Mais dans la capitale, on ne veut pas rester les bras croisés. Alors que Leonardo travaille d’arrache-pied sur ce dossier, il aurait visiblement carte blanche pour parvenir à un accord avec la star de 22 ans.

Le PSG veut prolonger Mbappé !