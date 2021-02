Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une décision forte prise par Sampaoli... début 2021 ?

Publié le 17 février 2021 à 17h00 par A.C.

L’Olympique de Marseille tomberait à pic pour Jorge Sampaoli, qui ne semblait plus vraiment disposé à continuer l’aventure à l’Atlético Mineiro.

Si tout se passe bien, l’Olympique de Marseille ne devrait rester encore que quelques semaines sans véritable entraineur. De plus en plus de sources annoncent en effet une arrivée dès le début du mois de mars de Jorge Sampaoli, une piste que nous vous avions révélé en exclusivité sur le10sport.com. La presse sud-américaine explique d’ailleurs qu’il ne resterait plus que quelques détails à régler entre l’OM et l’Argentin, qui quittera donc l’Atlético Mineiro à la fin du championnat brésilien.

Entre Sampaoli et l’Atlético s’était déjà fini avant l’arrivée de l’OM