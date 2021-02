Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le plus difficile est encore à venir pour Jorge Sampaoli !

Publié le 17 février 2021 à 16h10 par A.C.

Il ne resterait plus que quelques détails à régler, pour que l’Olympique de Marseille puisse boucler l’arrivée de Jorge Sampaoli.

Sauf énorme surprise, le prochain entraineur de l’Olympique de Marseille pourrait bien être Jorge Sampaoli. Nous vous parlions en exclusivité le 5 février dernier sur le10sport.com de cette piste, devenue la priorité de l’OM pour remplacer André Villas-Boas. Ces dernières heures, les choses semblent s’être accélérées. RMC Sport assure en effet que l’entourage de Sampaoli aurait évoqué un accord imminent entre l’OM et Sampaoli, qui pourrait débarquer dès début mars. Des informations confirmées par la presse sud-américaine ce mercredi, qui assure que Sampaoli devrait quitter l’Atlético Mineiro à la du championnat brésilien.

Une dernière ligne droite délicate dans le dossier Sampaoli