Barcelone : Koeman fait une grande annonce pour Piqué avant le choc contre le PSG !

Publié le 15 février 2021 à 15h00 par H.G.

Alors qu’il est annoncé ces dernières heures que Gerard Piqué pourrait finalement tenir sa place contre le PSG ce mardi, Ronald Koeman a confirmé cette tendance positive ce lundi en conférence de presse.

Blessé au genou après un duel avec Angel Correa lors du match opposant le FC Barcelone à l’Atlético de Madrid le 21 novembre dernier, Gerard Piqué n’a toujours pas effectué son retour à la compétition. Cependant, il n’y a rien d’anormal à cela puisque le défenseur catalan était annoncé absent au moins jusqu’au 6 mars prochain et le match de Copa del Rey du Barça contre le Sevilla FC. Seulement voilà, contre toute attente, Gerard Piqué pourrait finalement être de retour dès ce mardi pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions face au PSG. Le Champion du monde 2010 a en effet repris l’entraînement collectif avec le FC Barcelone et postule pour une place dans le groupe face aux Parisiens. Une bonne nouvelle pour les Blaugrana confirmée par Ronald Koeman en conférence de la rencontre, même si ce dernier souhaite s’octroyer un temps de réflexion au cours des prochaines heures avant de trancher sur sa présence ou non au Camp Nou mardi à 21h.

« Nous en parlerons et déciderons demain matin »