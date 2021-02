Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle polémique pour le transfert de Pape Gueye !

Publié le 17 février 2021 à 12h45 par T.M.

A l’été, l’OM a réalisé un joli coup en récupérant Pape Gueye gratuitement. Toutefois, le club phocéen pourrait bien ne pas être au bout de ses peines.

A 22 ans, Pape Gueye s’impose petit à petit comme l’un des éléments importants du milieu de terrain de l’OM. Les Phocéens ont donc flairé le bon coup en récupérant l’ancien Havrais à l’été, d’autant plus qu’il était libre. Ou pas… En effet, début 2020, Pape Gueye s’était engagé avec Watford. Toutefois, après avoir repéré plusieurs irrégularités de le contrat qu’il avait signé avec les Hornets et s’estimant lésé par son ancien agent, le joueur n’avait jamais honoré sa parole et n’a donc pas rejoint le club anglais. Une affaire qui va désormais se régler devant la FIFA.

Watford ne veut pas en rester là !