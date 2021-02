Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le terrible aveu de Laporta sur Messi, après le PSG...

Publié le 17 février 2021 à 10h00 par A.C.

Joan Laporta, l’un des favoris pour la présidence du FC Barcelone, s’est exprimé une nouvelle fois au sujet de l’avenir de Lionel Messi.

Cette large défaite du FC Barcelone face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions (1-4) va faire couler énormément d’encre. Et ce n’est pas seulement le sportif qui sera débattu ! En effet, Lionel Messi semble être au cœur de ce huitième de finale entre son club de toujours et le PSG, qui pourrait devenir son nouveau club ! Comme Manchester City, le club de la capitale semble en effet être le seul en mesure d’accueillir le sextuple Ballon d’Or, dont le contrat avec le Barça se termine en juin prochain. Voire Kylian Mbappé et le PSG humilier son équipe, qui plus est au Camp Nou, va forcément pousser Messi à se poser quelques questions...

« Je ferai de mon mieux pour le garder, mais... »