Mercato - Real Madrid : Un dossier à 65M€ activé pour remplacer Sergio Ramos !

Publié le 17 février 2021 à 12h00 par T.M.

Plus les jours passent, plus Sergio Ramos semble se rapprocher d’un départ. S’y préparant, le Real Madrid regarderait notamment les solutions du côté de l’Espagne et un dossier serait bien ouvert.

Entre le Real Madrid et Sergio Ramos, le divorce se précise de plus en plus. En fin de contrat, l’Espagnol sera libre de s’en aller à l’issue de la saison. A moins qu’il ne prolonge avec la Casa Blanca. Et si les Merengue veulent empêcher ce départ de Ramos, c’est bien ce qui pourrait arriver étant donné que le défenseur central et Florentino Pérez n’arrivent pas à se mettre d’accord sur les termes d’un nouveau contrat. Alors que le PSG tend déjà les bras à l’Espagnol, le Real Madrid commencerait à se préparer à ce possible départ.

Comment remplacer Sergio Ramos ?