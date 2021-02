Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente bien un énorme coup avec Sergio Ramos !

Publié le 16 février 2021 à 21h15 par La rédaction

Le PSG aurait pour ambition de recruter Sergio Ramos, en fin de contrat en juin prochain avec le Real Madrid. Manchester United serait également sur le coup, même si aucun contact n’aurait été pris.

La situation de Sergio Ramos devient de plus en plus problématique pour le Real Madrid. Arrivée en 2005 dans la capitale espagnole, le joueur ne parvient pas à trouver un accord avec ses dirigeants pour prolonger son contrat, qui expire en juin prochain. Le défenseur refuserait notamment de baisser son salaire de 10% et envisagerait même de quitter le Real Madrid à l’issue de la saison. Et plusieurs équipes européennes se seraient positionnées dans ce dossier qui s’éternise.

Le PSG et Manchester United sur les traces de Sergio Ramos