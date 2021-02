Foot - PSG

PSG - Malaise : Avant le Barça, Paredes lâche un énorme indice sur la présence de Verratti !

Publié le 15 février 2021 à 20h45 par La rédaction

Alors que Marco Verratti reste incertain pour le huitième de finale aller de Ligue des champions face au FC Barcelone, Leandro Paredes a apporté des nouvelles rassurantes de son coéquipier.

« Il faut avancer petit à petit, step by step, comme on dit en anglais, avec Marco Verratti. Il va s’entraîner aujourd’hui, la séance ne sera pas trop exigeante 24h avant le match. Nous avons une stratégie, un plan de jeu qui va aussi dépendre des joueurs qui seront disponibles. Les décisions que nous serons amenés à prendre après l’entraînement auront un impact. Tout le monde le verra demain, sur site » Interrogé en conférence de presse d'avant-match, à la veille du choc face au FC Barcelone, Mauricio Pochettino a fait le point sur l'état de santé de Marco Verratti, sans pour autant se livrer. Touché à la hanche lors du Classique contre l’Olympique de Marseille la semaine dernière, l'Italien a un temps été pressenti pour rejoindre Neymar et Di Maria sur la liste des joueurs forfaits. Finalement, il figure dans le groupe convoqué par Mauricio Pochettino pour aborder ce huitième de finale aller de Ligue des Champions et les dernières tendances quant à sa présence sur le terrain ce mardi soir semblent être positives.

« Marco va beaucoup mieux »