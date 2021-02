Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : L’énorme annonce de Christophe Galtier sur son avenir !

Publié le 17 février 2021 à 16h00 par T.M. mis à jour le 17 février 2021 à 16h15

Alors que les questions reviennent souvent concernant l’avenir de Christophe Galtier, l’entraîneur du LOSC a mis les choses au point à ce sujet.

Au fil des saisons, Christophe Galtier s’est imposé comme l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur entraîneur de Ligue 1. Actuellement, il le prouve d’ailleurs sur le banc du LOSC, dirigeant son équipe d’une main de maitre. Mais, alors que l’entraîneur de 54 ans est sous contrat jusqu’en 2022, son avenir chez les Dogues parait incertain, notamment suite au rachat du club lillois. Alors qu’Olivier Létang, l'actuel président, a fait savoir sa volonté de continuer avec Galtier, la suite de sa carrière pourrait s’écrire ailleurs. Pourrait-il avoir envie de se lancer un premier défi à l’étranger ?

« Je suis bien en France »