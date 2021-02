Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme bataille à 200M€ à prévoir pour Kylian Mbappé ?

Publié le 17 février 2021 à 16h45 par T.M.

Pas certain de continuer au PSG, Kylian Mbappé pourrait être transféré cet été. Et malgré le prix XXL de l’opération, on devrait se battre pour le prodige français.

Ce mardi, après sa prestation incroyable face au FC Barcelone, face à qui il a inscrit un triplé, Kylian Mbappé a de nouveau fait savoir qu’il était en pleine réflexion concernant son avenir. Prolonger au PSG ou partir ? Telle est donc la question concernant l’avenir du prodige français. Et selon les informations divulguées par Le Parisien ce mercredi, la tendance serait plutôt à un départ de Mbappé en fin de saison. Mais cela ne se fera toutefois pas à n’importe quel prix. En effet, au Qatar, bien qu’on ne soit pas vendeur, on aurait fixé la barre à 200M€ pour acter un transfert de Kylian Mbappé.

La guerre débute !