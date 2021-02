Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va devoir batailler ferme pour Moise Kean !

Publié le 17 février 2021 à 16h30 par Amadou Diawara

Très en vue lors de du carton du PSG face au FC Barcelone, Moise Kean a laissé entendre qu'un retour à la Juventus n'était pas à exclure après la rencontre. En plus du club turinois, Leonardo devrait se méfier d'Everton pour le buteur italien. En effet, Carlo Ancelotti envisagerait de faire de Moise Kean sa star pour la saison prochaine.

Pour combler le vide laissé par Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting, partis respectivement à Manchester United et au Bayern, Leonardo s'est activé lors du dernier mercato estival. Pour faire oublier les départs conjugués d'Edinson Cavani et d'Eric Maxim Choupo-Moting, le directeur sportif du PSG a activé l'option d'achat de Mauro Icardi et s'est offert les services de Moise Kean sous la forme d'un prêt. Alors qu'aucune option d'achat n'a été négociée avec Everton, le PSG pourrait voir le buteur italien faire son retour chez les Toffees de Carlo Ancelotti à la fin de la saison, avant d'être immédiatement rapatrié par la Juventus. Transféré de La Vieille Dame à Everton à l'été 2019, Moise Kean aurait toujours de grands admirateurs chez les Bianconeri . Interrogé sur un possible retour à la Juve, l'international italien n'a pas fermé la porte, bien au contraire. « La Juventus restera toujours mon club de cœur. C’est l’équipe qui m’a tout donné et qui m’a lancé dans le monde du football, je ne rate jamais un match à la télévision. Pour le moment je suis à Paris et je réalise des belles choses. En plus je fais partie d’un groupe magnifique » , a confié Moise Kean au micro de Sky Italia après son gros match face au FC Barcelone ce mardi soir (Barça 1-4 PSG).

«Ancelotti compte faire de Moise Kean sa star pour la prochaine saison»