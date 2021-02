Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout se met en place pour l’arrivée de Sampaoli !

Publié le 20 février 2021 à 17h15 par Th.B. mis à jour le 20 février 2021 à 17h22

Alors que la presse brésilienne a annoncé une rupture entre l’Atletico Mineiro et Jorge Sampaoli, le technicien argentin devrait être libéré de son contrat. De bon augure pour son éventuelle venue à l’OM.

Comme le10sport.com vous l’a assuré le 17 février dernier, un accord était déjà tout proche d’être convenu entre les différentes parties pour la nomination de Jorge Sampaoli au poste d’entraîneur de l’OM. Que ce soit du côté de l’entourage de l’Argentin ou au sein des bureaux des dirigeants de l’Olympique de Marseille. Globoesporte a souligné ce samedi que le départ de Sampaoli de l’Atletico Mineiro se préciserait, malgré son contrat courant jusqu’en décembre 2021. Une rupture totale serait d’ailleurs à noter entre l’entraîneur et ses dirigeants. Une tendance confirmée par Olivier Tallaron, journaliste pour Canal+ , qui évoque même une libération de contrat dans les prochaines heures. L’OM toucherait donc au but.

« Jorge Sampaoli devrait être libéré de son contrat »