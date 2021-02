Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va acter un renfort à 9M€ !

Publié le 20 février 2021 à 15h45 par La rédaction

Parmi les dossier chauds à traiter pour le PSG, il y a Neymar et Mbappé, mais il y a aussi Florenzi. En ce qui concerne l'Italien, les dirigeants parisiens pencheraient pour une levée de l'option d'achat.

Arrivé au PSG l'été dernier, sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de l'AS Roma, Alessandro Florenzi semble être parvenu à convaincre les dirigeants parisiens. À tel point que ces derniers auraient mis au placard leurs dernières hésitations et envisageraient plus que sérieusement de lever l'option d'achat de l'international italien, qui s'élève à 9M€. De quoi s'offrir définitivement et pour peu cher, les services d'Alessandro Florenzi, l'un des rares joueurs à son poste et à son niveau disponible sur le marché des transferts. Plus les jours passent, plus la tendance se confirme en faveur du PSG.

Le PSG prêt à payer les 9M€ pour Florenzi !