Mercato - OM : Vente, Vélodrome… Emmanuel Macron à la rescousse ?

Publié le 20 février 2021 à 14h30 par T.M.

Actuel président de la République, Emmanuel Macron reste un grand fan de l’OM. D’ailleurs, il pourrait bien être impliqué sur certains des dossiers chauds du club phocéen.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que l’OM traverse une grosse période de turbulence. Sur la Canebière, le climat est très tendu, notamment entre les supporters et la direction phocéenne. Un conflit qui est même arrivé jusqu’aux oreilles de l’Etat. En effet, dans cette guerre qui oppose les fans à l’OM, Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports, a pris position sur le sujet. Mais dans la sphère politique, on suit de très près ce qui se passe du côté de Marseille et notamment l’autre gros dossier du moment : la vente du club. Dernièrement, ce sujet a même été évoqué en plein débat à l’Assemblée Nationale. Et signe de l’importance de la possible passation de pouvoir entre Frank McCourt et les Saoudiens, Emmanuel Macron en personne pourrait intervenir.

Un oeil sur la vente de l’OM ?

Président de la République, mais aussi fan de l’OM, Emmanuel Macron pourrait, à l’instar de Nicolas Sarkozy lors de la vente du PSG au Qatar, peser dans le rachat du club phocéen. Alors que les rumeurs se multiplient concernant cet énorme feuilleton, certaines ont notamment évoqué l’implication du chef d’Etat dans les négociations avec les investisseurs saoudiens. La raison de cette implication ? Comme l'explique Matthias Manteghetti, la France verrait d'un bon oeil un possible rachat par les Saoudiens en vue de futurs échanges avec le Moyen-Orient. Journaliste pour France 3 , Michel Aliaga avait même assuré : « L’état français a aussi son mot à dire, comme le Qatar avec Sarkozy ». Des informations qui n’avaient toutefois pas manqué de faire réagir l’Elysée. Il y a quelques jours, un proche d’Emmanuel Macron regrettait « la publication d’informations et d’élucubrations regrettables ».

Marseille réclame l’aide de Macron