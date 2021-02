Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : L’énorme annonce de Kombouaré sur son avenir !

Publié le 20 février 2021 à 14h10 par La rédaction

Ayant remplacé Raymond Domenech il y a 10 jours, Antoine Kombouaré veut sauver les Canaris de la relégation et, par la même occasion, préserver sa propre place sur le banc du FC Nantes.

Les débuts d'Antoine Kombouaré au FC Nantes ont été une franche réussite ! Pour le premier match du nouvel entraîneur sur le banc des Canaris , l'équipe nantaise l'a emporté sur la pelouse d'Angers (1-3). Ce succès, vital dans la lutte pour le maintien, marquait la première victoire du FCN depuis le mois de novembre et un triomphe à Lorient (2-0), son principal rival pour assurer sa survie en Ligue 1. Arrivé après Christian Gourcuff, Patrick Collot et Raymond Domenech, qui n'aura rapporté aucune victoire en deux mois au club, Antoine Kombouaré espère que Nantes n'aura pas besoin d'un cinquième entraîneur cette saison, et compte bien accomplir la mission qui lui a été confiée par Waldemar Kita : maintenir les Canaris en Ligue 1.

« Je dois tout faire pour pour éviter de me faire virer en cours de saison »