Mercato - FC Nantes : Waldemar Kita dézingue Landreau et son projet de rachat !

Publié le 20 février 2021 à 11h15 par La rédaction

Poussé vers la sortie, Waldemar Kita a eu écho des dernières informations selon lesquelles Mickaël Landreau envisagerait de reprendre le FC Nantes. De quoi donner lieu à des réponses explosives.

Et si Waldemar Kita venait à lâcher les rênes du FC Nantes et à vendre le club, comme tant de personnes l'espèrent ? Même si la tendance ne semble pas aller dans ce sens, puisque l'actuel patron des Canaris s'accroche à son poste malgré les péripéties qu'il traverse, un énorme projet monté de toute pièce par un certain Mickaël Landreau a récemment été évoqué par France Football . Des informations rapidement démenties par Waldemar Kita, alors que d'autres précisions dans ce dossier continuaient d'être dévoilées, comme le fait que Landreau aurait déjà des investisseurs pour racheter le FC Nantes. Une réaction réitérée par le président du FCN.

« À Nantes, au club, il est détesté. Il a foutu un bordel énorme ! »