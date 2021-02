Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros danger se précise pour l'avenir de Moise Kean !

20 février 2021

Prêté au PSG jusqu'à la fin de la saison, Moïse Kean aurait les cartes en main concernant son avenir. Un retour à la Juventus de Turin serait sur la table.

Le passage de Moïse Kean au PSG se révèle de plus en plus comme une réussite. L'attaquant prêté par Everton s'est montré très décisif depuis son arrivée au Parc des Princes en octobre dernier. L'international italien a ainsi marqué 14 buts en 25 matches toutes compétitions confondues avec le PSG cette saison, dont 10 buts en Ligue 1. Moïse Kean a également joué un rôle clé sur la scène européenne mardi, inscrivant le troisième des quatre buts parisiens pour mettre KO le FC Barcelone (1-4) en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. L'attaquant âgé de 20 ans a le vent en poupe, et cela laisse forcément la place à certaines questions concernant son avenir...

Un retour à la Juventus envisageable ?