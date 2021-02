Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo devra casser sa tirelire pour Moise Kean !

Publié le 19 février 2021 à 5h45 par Th.B.

Satisfaite du rendement de Moise Kean, la direction du PSG prévoirait de se mettre d’accord avec Everton pour définitivement s’attacher les services de l’Italien. Mais cette opération aura un certain coût.

L’été dernier, le PSG, confronté à une réalité économique réécrite par la crise financière engendrée par le Covid-19, s’était considérablement renforcé par le biais de différents prêts dont celui de Moise Kean. En perte de vitesse à Everton, l’international italien arrivait donc à Paris pour l’intégralité de la saison. Cependant, aucune option d’achat ne fut incluse dans le prêt convenu entre le PSG et les Toffees . Cependant, bluffé par l’apport de Kean depuis le début de saison, les dirigeants du PSG dont Leonardo, travailleraient déjà avec leurs homologues d’Everton afin de parvenir à un terrain d’entente pour un transfert définitif de Moise Kean. Néanmoins, le directeur sportif du PSG devrait sortir le chéquier.

Everton demande au moins 60M€ pour Moise Kean !