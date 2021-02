Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le danger est réel pour Moise Kean !

Publié le 19 février 2021 à 3h30 par A.M.

Prêté sans option d'achat par Everton au PSG, Moise Kean réalise une belle saison à Paris où Leonardo souhaiterait le conserver. Mais l'attaquant italien n'en oublie pas pour autant la Juventus.

« La Juventus restera toujours mon club de cœur. C’est l’équipe qui m’a tout donné et qui m’a lancé dans le monde du football, je ne rate jamais un match à la télévision. Pour le moment je suis à Paris et je réalise des belles choses. En plus je fais partie d’un groupe magnifique ». Après la victoire contre le FC Barcelone, durant laquelle il a réalisé une très belle prestation inscrivant notamment un but, Moise Kean rappelait l'importance de la Juventus à ses yeux, son club formateur. Et alors qu'il n'est que prêté au PSG, sans option d'achat, l'attaquant italien ne sera pas facile à conserver pour Leonardo.

Kean n'oublie pas la Juventus