Mercato - Barcelone : Ce dossier à 0€ dicté par l'avenir de Koeman ?

Publié le 18 février 2021 à 19h00 par A.D.

Depuis son arrivée sur le banc du FC Barcelone, Ronald Koeman voudrait s'offrir les services de Georginio Wijnaldum. Alors que l'avenir du coach du Barça est incertain, ce dossier pourrait être totalement chamboulé.

En fin de contrat le 30 juin, Georginio Wijnaldum figurerait sur les tablettes du FC Barcelone. En effet, Ronald Koeman aurait coché le nom de son compatriote néerlandais depuis son arrivée sur le banc du Barça. Alors que Georginio Wijnaldum n'a pas quitté Liverpool lors des deux dernières fenêtres de transferts, Ronald Koeman serait toujours sur ses traces, bien décidé à le récupérer gratuitement à l'issue de la saison. Toutefois, la situation du coach catalan compromettrait les chances de Georginio Wijnaldum de poser ses valises à Barcelone l'été prochain.

L'opération Wijnaldum directement lié à Koeman ?