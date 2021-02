Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Fati, Pedri… Le Barça a refusé un incroyable pactole à 250M€ !

Publié le 18 février 2021 à 12h30 par T.M.

Depuis plusieurs mois désormais, la crise financière frappe de plein fouet les clubs européens. Et alors que le FC Barcelone est l’un des clubs les plus touchés, cela n’a pas empêché les Blaugrana de refuser de vraies fortunes qui auraient pu considérablement renflouer les caisses.

Qualifié pour le Final 8 de la Ligue des Champions à Lisbonne, le FC Barcelone a toutefois vécu une véritable humiliation face au Bayern Munich. En effet, le club catalan est tombé de très haut face aux Allemands (8-2), ce qui a provoqué une énorme révolution au Barça. En effet, suite à cette claque, Josep Maria Bartomeu, alors président, avait décidé d’entamer un nouveau chapitre. Pour cela, Quique Setien a été remercié et c’est Ronald Koeman qui a été nommé entraîneur. Un changement qui a été suivi par d’autres au sein de l’effectif barcelonais. En effet, sous l’impulsion du Néerlandais, un grand ménage a été opéré avec notamment les départs de Luis Suarez (Atlético de Madrid), Nelson Semedo (Wolverhampton), Ivan Rakitic (FC Séville) ou encore Arturo Vidal (Inter Milan). A Barcelone, on s’est donc séparé de plusieurs cadres âgés et sur le déclin, souhaitant miser sur la jeunesse. Et cette nouvelle politique a notamment continuer les Blaugrana a refusé ses propositions XXL.

Les folies pour Ansu Fati !

Révélé la saison dernière, Ansu Fati avait réalisé un début d’exercice 2020-2021 tonitruant, avant toutefois de connaitre un gros coup d’arrêt à cause d’une blessure au genou. L’Espagnol représente donc l’avenir du FC Barcelone, à tel point que le club catalan a dit non à une offre colossale pour l’attaquant. Ce jeudi, Mundo Deportivo a ainsi révélé que durant l’été, Manchester United avait notamment proposé jusqu’à 150M€ pour s’offrir Ansu Fati. Malgré cet incroyable montant, Josep Maria Bartomeu a été très clair, refusant de céder le joueur de 18 ans, le considérant comme la future star du club catalan.

A peine arrivés, ils auraient rapporter gros !