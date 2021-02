Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un coup de tonnerre à venir pour l’avenir de Ronald Koeman ?

Publié le 17 février 2021 à 21h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone s’est lourdement incliné face au Paris Saint-Germain ce mardi à domicile, Ronald Koeman pourrait ne pas survivre à une élimination du Barça face aux Parisiens.

Le choc était attendu par une grande partie des observateurs du football, et le moins que l’on puisse dire est que ces derniers n’ont pas du être déçus du spectacle ! En effet, le PSG s’est largement imposé avec la manière face au FC Barcelone ce mardi au Camp Nou sur le score de 4-1, avec un triplé signé Kylian Mbappé. Ainsi, le Barça a été balayé par les hommes de Mauricio Pochettino, qui ont dominé la rencontre bien plus que prévu. Pour l’heure, le PSG n’est pas encore qualifié puisqu’il devra se charger de terminer le travail le 10 mars prochain à l’occasion du match retour prévu au Parc des Princes.

« Si Barcelone est éliminé par le PSG, Koeman ne sera plus là pour la saison prochaine »