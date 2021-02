Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de tonnerre dans le feuilleton Memphis Depay !

Publié le 17 février 2021 à 13h30 par Amadou Diawara mis à jour le 17 février 2021 à 13h41

Depuis l'été dernier et le départ de Luis Suarez, le FC Barcelone serait déterminé à recruter Memphis Depay. Alors que l'attaquant de l'OL aurait souhaité sauter sur l'occasion pour rejoindre le Barça, Ronald Koeman ne serait pas parvenu à trouver un terrain d'entente financier avec Jean-Michel Aulas. Finalement resté du côté de l'OL, Memphis Depay semblait être destiné à rejoindre le Barça à la fin de son contrat le 30 juin. Toutefois, la Juventus serait en train de détruire les plans catalans.

Alors qu'il est totalement passé à côté de sa saison 2019-2020, le Barça a décidé de faire un grand ménage dans son effectif. Ainsi, le club catalan s'est débarrassé d'un grand nombre de joueurs, et notamment de Luis Suarez, vieillissant (34 ans). Pour pallier le départ de son ancien numéro 9, le FC Barcelone aurait fait de Lautaro Martinez une priorité dans un premier temps. Mais dans l'incapacité de lever la clause à 111M€ du buteur argentin, l'écurie blaugrana aurait décidé de se tourner vers Memphis Depay. En fin de contrat le 30 juin 2021, le capitaine de l'OL aurait pu être recruté à moindre cout, mais Ronald Koeman n'aurait pas eu les moyens de répondre aux attentes de Jean-Michel Aulas, que ce soit l'été dernier ou au mois de janvier. Alors que Memphis Depay voudrait à tout prix rejoindre le FC Barcelone, il serait destiné à y poser ses valises lorsqu'il sera libre cet été. Toutefois, lorsqu'il est interrogé sur son avenir, il préfère entretenir le doute. Lors d'un live sur Instagram, Memphis Depay a joué la carte du mystère quant à son avenir. « Je n’ai pas encore pris de décision pour la saison prochaine. Ce n’est pas ma préoccupation actuelle, c’est la première fois que je ne sais pas où je jouerais la saison prochaine » , a-t-il déclaré dernièrement sur les réseaux sociaux.

Une offre décisive de la Juve pour Memphis Depay ?