Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un coup magistral espéré pour la succession de Koeman ?

Publié le 18 février 2021 à 1h00 par B.C.

Alors qu’une élimination contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions pourrait être fatale à Ronald Koeman, le favori à la présidence du FC Barcelone Joan Laporta rêverait de mettre la main sur Jürgen Klopp pour sa succession.

La défaite du FC Barcelone face au PSG (4-1) ce mardi soir pourrait laisser des traces chez les Blaugrana. Le club culé a été dépassé à tous les niveaux par son adversaire, et même si les hommes de Mauricio Pochettino ne sont pas encore qualifiés, seule une prestation XXL des Catalans au match retour leur permettrait d’obtenir leur ticket pour les quarts de finale. Un scénario auquel peu de personnes croient au lendemain de ce revers. Alors que les élections présidentielles du FC Barcelone se tiendront en mars, du changement est donc attendu en interne, et Ronald Koeman pourrait être l’une des premières victimes. « Si Barcelone est éliminé par le Paris Saint-Germain, Koeman ne sera plus là pour la saison prochaine. Il est vraiment proche de partir à la fin de la saison. Évidemment, les choses peuvent changer, mais nous verrons », a notamment expliqué Fabrizio Romano, journaliste à Sky Sport , dans le Here We Go Podcast .

Laporta rêverait de Klopp