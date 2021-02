Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid se voit déconseiller Mbappé !

Publié le 18 février 2021 à 0h45 par A.C.

Selon Jorge Valdano, le Real Madrid ne devrait pas tout miser sur Kylian Mbappé, dont le contrat avec le PSG se termine en juin 2022.

Face que FC Barcelone en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a enfin montré pouvoir être décisif pour le Paris Saint-Germain. Avec l’absence de Neymar, tous les projecteurs étaient en effet braqués sur le prodige français, qui a répondu présent, inscrivant notamment un triplé sous les yeux de Lionel Messi (1-4). Il y a un club qui devait être au premier rang pour admirer la prestation de Mbappé. Il s’agit bien sûr du Real Madrid, qui est obsédé par l’attaquant depuis son échec en 2017. Pourtant, de plus en plus d’observateurs laissent entendre que les Madrilènes ne pourront pas arracher Mbappé au PSG.

« Mbappé est plus complet que Haaland, mais je pense que le Real Madrid a besoin d’un buteur comme le Norvégien »