Mercato - PSG : Tuchel, Pochettino... Le constat clair de Moise Kean !

Publié le 17 février 2021 à 23h45 par A.C.

Moise Kean s’est exprimé au sujet du changement d’entraineur au Paris Saint-Germain, avec le départ de Thomas Tuchel et l’arrivée de Mauricio Pochettino.

Alors qu’en Ligue 1 il n’a pas su apporter une vraie réponse, Mauricio Pochettino affrontait ce mardi son premier vrai défi à la tête du Paris Saint-Germain. Et le résultat est plus que positif, avec une large victoire pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions (1-4) ! Si la plupart des observateurs s’accordent pour dire que ce FC Barcelone a affiché un niveau très décevant, le travail tactique ainsi que les changements opérés par Pochettino sont également salués. Le coach du PSG a en effet apporté une certaine sérénité à une équipe qui, sans Neymar et Angel Di Maria, semblait plus unie que jamais. Mêmes certains joueurs offensifs, comme Moise Kean, faisaient des efforts défensifs pour servir le collectif... chose rarement vue au PSG ces dernières années.

« Nous avons beaucoup travaillé pour changer de style de jeu »