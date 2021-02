Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'échec monumental du FC Barcelone dans l'opération Mbappé !

Publié le 17 février 2021 à 20h30 par Bernard Colas

En 2017, le PSG est parvenu à mettre la main sur Kylian Mbappé après sa saison époustouflante à l’AS Monaco. Nasser Al-Khelaïfi est ainsi parvenu à doubler le Real Madrid dans ce dossier colossal, mais également le FC Barcelone, qui a finalement privilégié la venue d’Ousmane Dembélé comme le raconte en détail l’agent espagnol Junior Minguella.

Présenté comme la future grande star du football européen, Kylian Mbappé a livré une prestation époustouflante ce mardi sur la pelouse du Camp Nou. Le Bondynois a en effet permis au PSG de s’imposer largement contre le FC Barcelone (4-1) grâce à un triplé, de quoi déconcerter tous les Catalans. À l'inverse des hommes de Mauricio Pochettino, le Barça s’est en effet montré en difficulté et incapable de réagir sur le terrain. Les quotidiens espagnols ont bien évidemment consacré leur Une au héros du soir, proche du Real Madrid en 2017 et toujours sur les tablettes de Florentino Pérez en vue de l’été prochain. Un intérêt bien connu désormais, à l’inverse de celui du FC Barcelone pour l’attaquant de 22 ans. Après cette masterclass de Kylian Mbappé au Camp Nou, le recruteur Junior Minguella, qui travaille avec le club culé, a fait des révélations sur le transfert avorté de la jeune star chez les Blaugrana après son passage à Monaco. « Une fois le départ de Neymar confirmé, ils avaient des doutes sur le joueur qu’ils voulaient recruter et ils ont estimé que pour le style de l’équipe, Dembélé était meilleur que Mbappé », a-t-il notamment déclaré sur la Cadena Cope .

« Oui, je l’affirme, le Barça a refusé de signer Mbappé car il lui préférait Dembélé »

Interrogé par 20 Minutes ce mercredi, Junior Minguella en a dit plus sur cet énorme échec du Barça. « En 2017, quand Kylian était encore à Monaco et qu’il avait décidé de partir, il avait plusieurs options sur la table comme vous pouvez l’imaginer. Les principales émanaient du Real, du Barça et du PSG. À cette époque, comme vous le savez, Monaco privilégiait un départ à l’étranger pour ne pas renforcer un concurrent direct. Comme au Real, il y avait déjà le trio Bale-Benzema-Ronaldo, ce n’est peut-être pas l’endroit idoine à ce moment-là pour permettre l’explosion de Mbappé. Et au Barça, Neymar venait de partir, il y avait donc une formidable ouverture pour les dirigeants barcelonais. Ils ont discuté avec le joueur et sa famille, ils étaient d’accord pour venir si Neymar allait à Paris. Du coup à partir de là on a essayé de trouver un accord avec Vasilyev, le président monégasque et on est arrivé à un deal à 130 millions + 25 de bonus. Malheureusement la direction et les directeurs sportifs barcelonais ont pensé à ce moment-là que la position et le style de jeu de Ousmane Dembélé collaient mieux avec celui du Barça que Mbappé, qui lui jouait à droite, au même poste que Messi. (…) Oui, je l’affirme, le Barça a refusé de signer Mbappé car il lui préférait Dembélé », a confié le fils de l’agent Josep Maria Minguella, à l’origine des venues de Diego Maradona et Lionel Messi au Barça. En interne, cette décision n’a pas fait l’unanimité pour autant, puisque plusieurs dirigeants plaidaient pour l’arrivée de Mbappé comme l’explique Minguella : « Le vice président de l’époque, Javier Bordas, avec lequel j’ai discuté sur whatsapp et dont j’ai mis la capture d’écran sur Twitter, poussait pour choisir Mbappé. Il expliquait qu’on ne pouvait absolument pas rater l’occasion de le faire alors que tout était réuni. Il disait qu’en plus de réaliser un coup incroyable d’un point de vue sportif, signer Mbappé c’était aussi la garantie de mettre un gros coup sur la tête du Real Madrid qui suivait le joueur depuis longtemps et qui le voulait à tout prix . »

« Mbappé était vraiment partant pour venir au Barça en cas de départ de Neymar »