Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane prend une décision tonitruante pour Mbappé !

Publié le 17 février 2021 à 15h45 par A.D.

Alors qu'il a fait forte impression face au FC Barcelone, Kylian Mbappé serait plus que jamais dans le viseur de Zinedine Zidane. Faute de moyens suffisants, le coach du Real Madrid se serait résigné à laisser son compatriote français au PSG cet été pour le récupérer à la fin de son contrat le 30 juin 2022.

Alors que Neymar et Angel Di Maria étaient forfaits ce mardi soir, Kylian Mbappé était attendu face au FC Barcelone. Et il a répondu présent. Auteur d'un triplé, le numéro 7 du PSG a écoeuré la défense catalane et a permis au club de la capitale de rentrer à Paris avec trois buts d'avance. Malgré sa grosse performance face au Barça, Kylian Mbappé est toujours dans le doute quant à son avenir, partagé entre une prolongation et un départ. « Ce serait con de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais. Si on avait perdu, dire 'je ne vais pas prolonger parce qu’on a perdu', ça aurait été ridicule. C’est ce qu’ils disent en Espagne ? Il faut les laisser parler, je n’écoute pas ce que les gens disent. C’est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux » , a confié le champion du monde français au micro de RMC Sport ce mardi soir. Alors qu'il n'a jamais caché son rêve d'évoluer un jour au Real Madrid, Kylian Mbappé serait contraint de faire preuve de patience s'il décidait de ne pas renouveler avec le PSG.

Le Real Madrid aurait oublié Mbappé pour cet été