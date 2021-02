Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Neymar… Un proche du Barça lâche une grosse indication sur l’avenir de Mbappé !

Publié le 17 février 2021 à 22h15 par B.C.

Agent et proche du FC Barcelone, Junior Minguella a révélé que le club culé avait raté de peu Kylian Mbappé à l’été 2017. Et selon lui, un départ du champion du monde tricolore cet été semble difficilement envisageable.

Ce mercredi, le monde entier salue la performance de Kylian Mbappé après sa masterclass sur la pelouse du FC Barcelone (4-1). En l’absence de Neymar et Angel Di Maria, l’international français a pris ses responsabilités en inscrivant un triplé au Camp Nou, permettant au PSG d’aborder sereinement son huitième de finale retour de Ligue des champions. Après cette prestation XXL, Junior Minguella a révélé que le Barça avait décidé de ne pas recruter Kylian Mbappé à l’été 2017 au profit d’Ousmane Dembélé. Un choix qui s’est révélé perdant au fil des années, et selon l’agent espagnol, il est aujourd’hui difficile d’envisager un transfert du Bondynois au FC Barcelone, mais également au Real Madrid.

« C’est très compliqué d’envisager de signer Mbappé »