Mercato - Real Madrid : Une vente à 25M€ se confirme pour l’été prochain !

Publié le 17 février 2021 à 22h00 par B.C.

Alors que le Real Madrid envisagerait de vendre Dani Ceballos cet été pour renflouer ses caisses, Arsenal espérerait justement conserver le milieu espagnol.

L’été dernier, le Real Madrid s’est fait remarquer sur le marché des transferts en se séparant de plusieurs joueurs afin de limiter les conséquences financières du Covid-19. Florentino Pérez pourrait procéder à un nouveau dégraissage de son effectif dans les prochains mois pour renflouer les caisses et être en mesure de financier une opération d’envergure. Le Real Madrid rêve en effet de s’attacher les services de Kylian Mbappé ou Erling Haaland dès l’été 2021, et d’après la presse espagnole, plusieurs joueurs pourraient être poussés vers la sortie, à commencer par Dani Ceballos, actuellement en prêt à Arsenal.

Arsenal voudrait conserver Ceballos