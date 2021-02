Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un énorme coup de tonnerre à prévoir pour David Alaba ?

Publié le 17 février 2021 à 21h30 par La rédaction

Candidat à l'élection présidentielle du FC Barcelone, Joan Laporta adorerait attirer David Alaba en Catalogne, ce qui pourrait sérieusement compliquer les plans du Real Madrid au poste de défenseur central.

Dans quelle équipe jouera David Alaba la saison prochaine ? Le défenseur âgé de 28 ans voit son contrat avec le Bayern Munich, le club dans lequel il évolue depuis plus d'une décennie, arriver à son échéance à la fin du mois de juin. David Alaba a d'ailleurs confirmé qu'il quitterait le club bavarois à l'issue de la saison, mais l'identité de sa future équipe est loin d'avoir été déterminée. Le Real Madrid semble en avoir fait sa priorité, mais le salaire réclamé par l'international autrichien serait bien trop élevé au goût des dirigeants madrilènes. Le FC Barcelone pourrait profiter de ce désaccord entre les deux parties pour tenter sa chance avec David Alaba...

Laporta prêt à voler Alaba au Real Madrid ?