Mercato : PSG, Barcelone, Real Madrid... Le prochain club d'Alaba déjà identifié ?

Publié le 16 février 2021 à 22h30 par D.M.

David Alaba a annoncé ce mardi son départ du Bayern Munich à la fin de la saison. L’international autrichien pourrait bien rebondir au Real Madrid.

En fin de contrat à la fin de la saison avec le Bayern Munich, David Alaba a officialisé ce mardi son départ de la formation allemande. « J'ai pris la décision de partir du Bayern Munich à la fin de cette saison pour essayer quelque chose de nouveau. Ce n'était évidemment pas une décision facile, je suis ici depuis 13 ans et le club compte beaucoup pour moi. Mon avenir ? Je n’ai pas encore décidé. Tout le monde, absolument tout le monde s’est battu pour que je reste. Je suis vraiment reconnaissant pour cela et c'est pourquoi cela a rendu cette décision si difficile. Le Bayern Munich est comme ma famille » a-t-il indiqué en conférence de presse. Désormais, le défenseur va devoir trancher et choisir sa prochaine destination.

Le Real Madrid en pole dans le dossier Alaba