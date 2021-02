Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid, Barcelone... Rien n'est encore fait pour David Alaba !

Publié le 16 février 2021 à 12h30 par Amadou Diawara

Ce mardi, David Alaba devrait annoncer son départ du Bayern. Alors qu'il privilégierait le Real Madrid pour son avenir, l'Autrichien ne devrait pas révéler l'identité de son futur club pour le moment. Et pour cause, tout serait encore envisageable...

En fin de contrat le 30 juin, David Alaba serait condamné à quitter le Bayern l'été prochain. Alors qu'il ne serait pas parvenu à trouver un terrain d'entente avec le club bavarois pour prolonger, l'international autrichien aurait la certitude de changer de cap à l'issue de la saison. D'après les informations de Christian Falk, divulguées sur son compte Twitter , David Alaba devrait faire une annonce de la plus haute importance concernant son avenir ce mardi. A en croire le journaliste allemand de Bild , le défenseur de 28 ans aurait l'intention d'annoncer son départ du Bayern en fin de saison. Mais dans quel club évoluera-t-il lors de l'exercice 2021-2022 ?

Priorité au Real Madrid ?

D'après les indiscrétions de Bild , David Alaba privilégierait toujours un départ vers le Real Madrid. Toutefois, le club merengue ne serait pas sa seule option pour son avenir, loin de là. A en croire le média allemand, le défenseur du Bayern serait également ouvert à un départ en Premier League en cas d'échec avec la Maison-Blanche . D'ailleurs, David Alaba aurait déjà reçu des offres de la part de Chelsea, Liverpool et Manchester City. Sur son compte Twitter , Pipe Sierra a appuyé ces informations. En effet, comme l'a confirmé le journaliste de Win Sport TV , David Alaba projetterait bien d'annoncer son départ dans les prochaines heures. Un départ qui devrait s'effectuer vers le Real Madrid. A moins que Chelsea et Liverpool, qui auraient fait du pied à David Alaba, ne refassent leur retard sur le club merengue. Mais en tous les cas, David Alaba ne devrait pas dévoiler l'identité de son futur club ce mardi.

Tout est encore ouvert ?