Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a une voie royale pour ce dossier brûlant, mais...

Publié le 16 février 2021 à 9h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, David Alaba devrait annoncer son départ du Bayern ce mardi. Prêt à mettre un terme à son aventure dans le club bavarois, l'international autrichien voudrait rejoindre le Real Madrid. Mais d'autres portes pourraient aussi s'ouvrir...

Arrivé au Bayern à l'été 2011, David Alaba devrait faire ses valises et changer de club après tout juste 10 ans. En effet, l'international autrichien sera en fin de contrat le 30 juin et une prolongation ne serait pas du tout d'actualité. D'ailleurs, le départ du défenseur de 28 ans devrait même être annoncé ce mardi. Comme l'a révélé Bild , David Alaba aurait décidé de prendre la parole pour officialiser son départ du Bayern. Et alors qu'il ne manquerait pas de prétendants, le natif de Wien aurait déjà choisi sa prochaine destination.

Le Real ou la Premier League pour David Alaba ?

Toujours selon Bild , David Alaba voudrait à tout prix rejoindre le Real Madrid. Toutefois, si les négociations ne se concrétisaient pas avec le club emmené par Zinedine Zidane, le défenseur autrichien aurait un plan B. A en croire le média allemand, David Alaba serait ouvert à un départ vers la Premier League, où il aurait reçu des offres de Chelsea, Liverpool et de Manchester City. Sur son compte Twitter , Pipe Sierra a confirmé la tendance. Selon le journaliste de Win Sport TV , David Alaba devrait bel et bien annoncer son départ du Bayern dans les prochaines heures. Sa destination devrait être le Real Madrid, tandis que Chelsea et Liverpool auraient également manifesté leur intérêt. Le PSG - qui comme révélé par le10sport.com, est prêt à en découdre pour David Alaba - semblerait être en très mauvaise posture sur ce dossier.