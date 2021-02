Foot - Mercato

Mercato : Real Madrid, PSG : C’est le jour J pour David Alaba !

Publié le 16 février 2021 à 1h45 par Th.B.

Courtisé par les plus grands clubs d’Europe, que ce soit en Angleterre, et surtout en Espagne et en France via le Real Madrid et le PSG, David Alaba devrait faire une grande annonce ce mardi !

En fin de contrat en juin prochain, David Alaba pourrait s’engager gratuitement avec le club de son choix s’il ne prolongeait pas son engagement contractuel envers le Bayern Munich. Où le polyvalent défenseur du champion d’Europe va-t-il rebondir ? Comme le10sport.com vous l’a révélé le 9 février, Leonardo garde le contact avec le clan Alaba, le directeur sportif du PSG recherchant un défenseur central en marge de la saison prochaine. Cependant, malgré le forcing du PSG, David Alaba semblerait promis au Real Madrid à en croire divers médias. D’après Fabrizio Romano, l’optimisme règnerait dans les bureaux du Real Madrid concernant la faisabilité de l’opération. Quoi qu’il en soit, David Alaba serait sur le point de faire une annonce fracassante.

Une annonce serait prévue pour ce mardi !

Journaliste pour Sport BILD , Christian Falk a assuré ces dernières heures sur son compte Twitter que ce mardi serait synonyme d’énorme tournant dans le feuilleton David Alaba. En effet, selon les informations récoltées par ses soins, le défenseur du Bayern Munich devrait faire une annonce publique afin d'adresser les rumeurs sur son avenir. Néanmoins, ladite annonce ne pourrait être que son départ du Bayern Munich en fin de saison… Affaire à suivre.