Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une première vente estimée à 25M€ pour l'été prochain ?

Publié le 13 février 2021 à 19h00 par La rédaction

Prêté depuis maintenant deux saisons à Arsenal, Dani Ceballos pourrait s’installer définitivement en Angleterre. Le club londonien est déterminer à s’attacher les services de l’Espagnol, mais il faudra y mettre le prix.

Depuis maintenant deux saisons, Dani Ceballos évolue sous les couleurs d’Arsenal. S’il connaît un exercice 2020-2021 plus compliqué que le précédent (10 titularisations sur 20 matchs en Premier League), le milieu espagnol pourrait rester en Angleterre. Considéré comme un indésirable par Zinédine Zidane, le Real Madrid chercherait à se faire un peu d’argent pour grandement se renforcer très prochainement, alors que le club traverse une crise économique à cause de la Covid-19. Et Ceballos ferait partie des joueurs à vendre. Une aubaine pour Arsenal.

Ce sera 25M€ pour Ceballos !