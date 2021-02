Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande décision du Real Madrid pour recruter Mbappé !

Publié le 13 février 2021 à 15h45 par La rédaction

Patience, respect et économie sont les maîtres mots du Real Madrid dans le feuilleton Mbappé, déjà considéré comme le nouveau Cristiano Ronaldo du côté de la capitale espagnole.

Pour s'offrir les services de Kylian Mbappé, le Real Madrid envisagerait de multiples possibilités. Car, si c'est bel et bien l'inquiétude qui règne du côté du Paris Saint-Germain, c'est la confiance qui est de mise du côté du Real Madrid dernièrement. Et pour cause, Kylian Mbappé n'a toujours pas pris la décision de prolonger son contrant le liant au club de la capitale, ce qui laisse une fenêtre ouverte à la Casa Blanca. Cette dernière va tout de même devoir effectuer quelques manoeuvres en interne avant de pouvoir espérer mettre la main sur Kylian Mbappé.

Une transaction dans les règles de l'art pour le nouveau CR7 ?