Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le PSG a les idées claires pour Kylian Mbappé !

Publié le 17 février 2021 à 19h00 par Arthur Montagne mis à jour le 17 février 2021 à 19h02

Après sa prestation XXL au Nou Camp contre le FC Barcelone, Kylian Mbappé est l'objet de toutes les attentions. Auteur d'un triplé, le Champion du monde a permis au PSG de largement s'imposer en Catalogne (4-1), ce qui relance les débats sur son avenir alors que son contre prend fin en juin 2022. Mais à Paris, on semble confiant.

Mardi soir, Kylian Mbappé est entré dans une nouvelle dimension. Très attendu en l'absence de Neymar, Kylian Mbappé a littéralement écœuré le FC Barcelone. Auteur d'un triplé sur la pelouse du Nou Camp, le Français a permis au PSG de s'imposer largement contre le Barça (4-1) et ainsi prendre une sérieuse option sur la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Une prestation qui a bien évidement grandement fait parler en Espagne où l'ancien Monégasque s'est retrouvé en Une de la plupart des médias sportifs. Mais sa déclaration sur son avenir a également été largement commentée. « Ce serait con de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais. Si on avait perdu, dire 'je ne vais pas prolonger parce qu’on a perdu, ça aurait été ridicule. C’est ce qu’ils disent en Espagne ? Il faut les laisser parler, je n’écoute pas ce que les gens disent. C’est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux », confiait l'attaquant du PSG à ce sujet au micro de RMC Sport. Malgré l'incertitude affichée par Kylian Mbappé, le club de la capitale serait serein.

Le PSG réclame 200M€ et ne s'inquiète pas

En effet, au lendemain de cette démonstration, Le Parisien fait le point sur l'avenir de Kylian Mbappé. Pour commencer, malgré la crise sanitaire ainsi que la situation contractuelle de l'ancien Monégasque, dont le bail s'achève en juin 2022, le PSG continue d'exiger une somme importante pour le transfert de son attaquant, à savoir 200M€. En dessous de cette somme, les dirigeants parisiens ne discuteront même pas avec les clubs intéressés. Il faut dire qu'à ce prix-là, peu de clubs sont susceptibles de s'offrir Kylian Mbappé. Ils sont quatre, à savoir le Real Madrid, Liverpool, Manchester City et la Juventus. Mais compte tenu de la situation actuelle et de la santé financière plus que fragile des clubs européens, le PSG serait assez serein et imagine difficilement voir arriver une offre de 200M€ dans ce contexte. Malgré tout, même si aucun club ne dégaine une telle offre, les Parisiens seront contraints de prolonger le contrat de Kylian Mbappé avant cet été, sous peine de la voir partir libre dans un an.