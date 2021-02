Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Javier Tebas décortique le dossier Messi !

Publié le 18 février 2021 à 20h15 par Th.B.

Alors que les chiffres de son contrat ont été étalés sur la place publique, Lionel Messi pourrait ne pas s’éterniser au FC Barcelone au vu des intérêts dont il fait l’objet dont celui du PSG. L’occasion pour Javier Tebas, président de la Liga, de faire un point sur le dossier Messi.

Le FC Barcelone se trouve dos au mur avec Lionel Messi. En effet, hormis les résultats sportifs peu glorieux, le club culé a, par l’intermédiaire d’un membre en interne, fait fuiter les chiffres colossaux du contrat de Lionel Messi au Barça . De quoi tout faire sauf assainir les relations entre le club blaugrana et le clan Messi qui prendrait en considération un départ de Barcelone à la fin de la saison, soit à l’expiration de son contrat. Pour aller à Manchester City ou au PSG ? Ces derniers temps, une arrivée du sextuple Ballon d’or au PSG est régulièrement évoquée dans la presse alors que le club parisien fait le forcing en public, mais aussi en coulisse d’après L’Équipe et France Football notamment. Président de la Liga, Javier Tebas s’est attardé sur la situation de Lionel Messi au FC Barcelone.

Pour Javier Tebas, il est « préférable que Messi soit dans la ligue espagnole », mais…