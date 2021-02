Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan XXL de Barcelone pour conserver Messi !

Publié le 18 février 2021 à 13h10 par Th.B.

Le FC Barcelone se retrouve face à un énorme challenge : conserver Lionel Messi en lui faisant renoncer à ses velléités de départ au PSG ou à Manchester City. Pour parvenir à ses fins, le Barça préparerait un plan colossal.

Arrivé au FC Barcelone en 2000 à la Masia avant de faire ses grands débuts en tant que professionnel en 2004, Lionel Messi semble être à deux doigts de quitter le club de son coeur. En effet, son contrat courant jusqu’en juin prochain, il pourrait plier bagage si sa situation restée inchangée afin de s’engager en faveur du PSG pour y retrouver Neymar ou à Manchester City où il serait à nouveau sous la houlette de Pep Guardiola. À ce jour, le PSG continuerait son forcing en coulisse à en croire France Football et L’Équipe . Néanmoins, le FC Barcelone reprendrait confiance dans ce dossier grâce à Joan Laporta, ancien président du Barça de 2003 à 2010 et favori aux élections présidentielles prévues le 7 mars prochain.

Un projet gagnant et un contrat à vie !