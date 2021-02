Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Messi a totalement basculé à Barcelone !

Publié le 18 février 2021 à 8h15 par Th.B.

Alors que le PSG songerait à recruter gratuitement Lionel Messi en fin de saison, le FC Barcelone verrait un espoir se former autour du candidat à la présidence Joan Laporta, qui serait la clé à la prolongation de contrat du capitaine du Barça. Explications.

Le FC Barcelone serait susceptible de témoigner du départ de la légende vivante du club culé, à savoir Lionel Messi. En effet, à la fin de la saison, l’Argentin sera allé au bout de son contrat, si il ne prolongeait pas d’ici-là. De quoi permettre aux grandes formations européennes de se mettre à rêver et en particulier le PSG ainsi que Manchester City. Cependant, et ce bien qu’un départ semble se profiler à en croire les divers médias, Lionel Messi pourrait bel et bien décider de prolonger son contrat au FC Barcelone. Le10sport.com vous révélait en exclusivité le 9 février dernier que Joan Laporta était la clé de l’éventuelle prolongation de contrat de Messi. En effet, si le favori aux élections présidentielles qui se tiendront le 7 mars prochain venait à être élu par les socios, Messi prendrait sérieusement en considération une prolongation de contrat, de quoi compliquer la tâche de Leonardo et de l'ensemble de la direction sportive du PSG. Et Laporta, ex-président du Barça entre 2003 et 2010, serait plus qu’optimiste dans ce dossier délicat.

Laporta, l’élément qui change tout dans le feuilleton Messi