Mercato - Barcelone : La déroute face au PSG ne change rien pour Lionel Messi !

Publié le 18 février 2021 à 6h30 par Th.B.

Alors que l’avenir de Lionel Messi se joue maintenant, son contrat courant jusqu’en juin prochain, le FC Barcelone est convaincu de pouvoir garder Messi selon le favori aux élections présidentielles Joan Laporta.

Mardi soir, pour le choc des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions, le PSG est allé s’imposer sur la pelouse du FC Barcelone sur le score de 4 buts à 1 grâce notamment à un Kylian Mbappé des grands soirs auteur d’un triplé. De l’autre côté, Lionel Messi a été l’unique buteur du Barça sur pénalty et n’a pas su tirer un effectif blaugrana semblant être dépassé par les évènements et surclassé par celui du PSG. Une nouvelle désillusion pourrait sceller l’avenir de Messi au FC Barcelone, son contrat courant jusqu’en juin prochain alors que le PSG et Manchester City surveilleraient avec attention l’évolution de sa situation au Barça . Le 9 février, le10sport.com vous assurait que Joan Laporta était la clé pour la prolongation de Lionel Messi au FC Barcelone. Et le candidat aux présidentielles qui se tiendront le 7 mars comptera bien faire tout ce qui sera en son pouvoir pour conserver le sextuple Ballon d’or. Et la défaite du Barça face au PSG n’y changerait rien.

« Leo veut remporter des titres, pas seulement gagner de l’argent »