Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit une fière chandelle à Carlo Ancelotti…

Publié le 18 février 2021 à 5h45 par Th.B.

Entraîneur du PSG depuis six mois à l’époque, Carlo Ancelotti a joué un rôle prépondérant dans l’arrivée de Marco Verratti au PSG à l’été 2012 comme l’ancien agent du Petit hibou l’a assuré ces dernières heures.

En 2012, alors que Zlatan Ibrahimovic, Ezequiel Lavezzi et surtout Thiago Silva débarquaient au PSG au rang de stars du football européen, une pépite méconnue du grand public faisait son arrivée pas dans l’indifférence, mais dans le calme le plus total. À l’époque, Marco Verratti était pressenti pour devenir le nouveau Andrea Pirlo. Une comparaison de plus, et bien qu’il ne dispose pas tout à fait des mêmes caractéristiques du champion du monde et nouvel entraîneur de la Juventus, Verratti a fait son trou au PSG où il devenu un cadre au fil des saisons. Alors que Leonardo était déjà le directeur sportif du PSG à ce moment-là, le dirigeant brésilien devrait une fière chandelle à Carlo Ancelotti pour Verratti.

Carlo Ancelotti, la raison de la venue de Verratti au PSG ?